Civilization 6 - Trailer: Gandhi führt Indien mit Pazifismus zum Sieg

Civilization 6 ist ein rundenbasiertes Globalstrategiespiel. Wie schon in den vorangegangenen Teilen der Civilization-Reihe gilt es ein Volk von der Steinzeit bis in die Gegenwart und darüber hinaus zu führen. Städte können sich diesmal über mehrere der serientypischen Hexfelder ausbreiten. Einheiten können durch Forschung und Erkundung aktiv die Entwicklung der Gesellschaft beschleunigen. Mit steigendem Zivilisations-Fortschritt entwickeln sich auch die Mittel der Diplomatie weiter. Neuerungen gibt es auch bei den Militäreinheiten: So können jetzt mehrere Typen auf einem Feld kombiniert werden, um Boni freizuschalten. Neue Tutorials erleichtern zudem Serieneinsteigern den Spielbeginn.