Conan Exiles - Riesen, Monster, Sandstürme: Gameplay-Trailer aus der Pre-Alpha:

Dienstag, 22. November 2016 um 16:28

Der Gameplay-Trailer zum Survival-Spiel Conan Exiles zeigt uns einen Riesen im Kampf gegen eine gewaltige Schlange. Wir sehen Siedlungen, die wachsen und später dem Erdboden gleichgemacht werden - Häuser und Mauern sind nämlich zerstörbar.

Wir sehen auch Gruppen von Spielern, die in dem Online-MMO gegen Drachen-ähnliche Echsen-Monster antreten, egal ob mit Keulen, Schwertern oder Pfeil und Bogen.

Das zweite Conan-Spiel von Funcom setzt dabei auf Gameplay-Mechaniken aus bekannten Spielen wie ARK: Survival Evolved und Rust, entfernt sich also vom klassischen Online-Rollenspiel wie es noch Age of Conan war.

Eine Besonderheit von Conan Exiles ist seiner Romanvorlage geschuldet, so kann der Spieler nämlich Skalven für sich arbeiten lassen. Auch das sehen wir im Video.

Und wie es sich in einem Survival-Spiel gehört, werden natürlich auch fleißig Ressourcen abgebaut.

Auch wechselnde Wetterbedingungen bietet Conan Exiles, im Trailer zieht beispielsweise ein Sandsturm auf.

Der Trailer verrät am Ende auch, wann genau Conan Exiles auf dem PC in den Early Access geht, nämlich am 31. Januar 2017. Die Xbox-One-Preview wird hingegen im Frühjahr 2017 starten. Einen genauen Termin gibt es da noch nicht. Später soll auch ein Release für PS4 folgen.