Crazy Machines 3 - Exklusive Gameplay-Demo mit Entwickler-Gast

Crazy Machines 3 bleibt den Wurzeln der Tüftelserie treu und bietet wieder Puzzles, bei denen man unvollständige Gerätschaften mit passenden Objekten reparieren muss. Sämtliches Level-Inventar besteht hierbei aus dreidimensionalen Polygonen und verfügt über authentische Physik-Eigenschaften: Drückt man den Auslöser-Knopf, so wird also eine entsprechende Simulation gestartet – und kein vorgefertigter Skript-Verlauf abgespult. Sämtliche Kreationen können sodann per direkter Steam-Workshop-Anbindung online geteilt werden.