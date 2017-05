Crowfall - Trailer zeigt die neue Grafik

Dienstag, 16. Mai 2017 um 17:36

Das kommende Sandbox-MMO Crowfall von ArtCraft Entertainment erfreut sich nach der Zusammenarbeit mit dem Unity Spotlight Team einer verbesserten Grafik, die die Entwickler in diesem Trailer zur Schau stellen.

Crowfall ist ein sogenannter Thronkrieg-Simulator, in dem wir uns in einem besonderen MMO- und Strategie-Mix mit anderen Spielern um die Vorherrschaft der Fantasy-Welt streiten, die allerdings in regelmäßigen Abständen untergeht und Schlachtfeld auf Nuil zurück setzt.

Nach dem bisherigen Fan-Feedback soll es außerdem eine erweiterte und detailreiche Charaktererstellung geben. Crowfall befindet sich derzeit in einer Pre-Alpha-Phase, einen offiziellen Release-Termin gibt es zwar noch nicht, geplant ist aber derzeit Ende 2017.