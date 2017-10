Dark - Düsterer Trailer zur ersten deutschen Netflix-Serie

Donnerstag, 12. Oktober 2017 um 10:45

Im ersten Trailer zur deutschen Thriller-Serie Dark auf Netflix dreht sich alles um ein Vermisstenfall in der Kleinstadt Winden.

Bei der fiebrigen Suche nach einem vermissten Kind treten schockierende Abgründe und Geheimnisse einer Kleinstadt zutage. Dabei wird das Konzept von Zeit vollkommen auf den Kopf gestellt. Denn die Frage ist nicht, wer die Kinder entführt hat... sondern wann?

Die düstere Serie stammt von Regisseur Baran bo Odar (Who Am I - Kein System ist sicher), mit Oliver Masucci, Karoline Eichhorn, Jördis Triebel, Stephan Kampwirth und Walter Kreye in den Hauptrollen.

Die deutsche Netflix-Serie Dark geht mit der ersten Staffel und zehn Folgen am 1. Dezember an den Start.