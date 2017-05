Dawn of War 3 - Die perfekte Schlachtparty mit den Orks

Freitag, 12. Mai 2017 um 07:51

WAAAAGH! Die Orks in Dawn of War 3 sind vielleicht groß, grün, gewalttätig und grobschlächtig - aber überraschend anspruchsvoll zu spielen! In unserem Video-Guide zeigen wir, was Sie wissen müssen, um Ihre grüne Horde erfolgreich zum Sieg zu führen. So nutzen Sie die Spezialfähigkeiten der Orks voll aus, setzen selbst unterschätzte Einheiten mit vernichtendem Effekt ein und wählen die richtige Elite, um Ihr Anfangsrepertoire zu erweitern.

Kein Interesse an den Orks? Dann empfehlen wir unsere Einsteiger-Videos zu den Space Marines und den Eldar.