Dawn of War 3 - Multiplayer-Preview: Nostalgie-Trip oder MOBA-Murks?

Montag, 06. März 2017 um 16:00

Lange haben wir auf Dawn of War 3 gewartet, jetzt ist es endlich soweit: Wir konnten den vollen Multiplayermodus spielen und damit erstmals am eigenen Leib erfahren, wie sich das nächste Dawn of War denn nun spielen wird.

Wird es die von den Entwicklern versprochene perfekte Synthese aus allem, was die ersten beiden Serienteile - so unterschiedlich sie auch waren - so großartig gemacht hat? Oder bewahrheiten sich die Ängste mancher Fans, dass Dawn of War 3 zu sehr in Richtung MOBAs der Marke der League of Legends abdriftet?

Im Video zeigt Maurice den neuen Multiplayer-Spielmodus, die Elite-Einheiten und Doktrinen, den Basisbau und die Upgrades und zieht ein erstes Fazit.

