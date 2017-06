Death Note - Düsterer Trailer wirft einen ersten Blick auf den Todesgott Ryuk

Freitag, 30. Juni 2017 um 13:00

Zum baldigen Start des düsteren Thrillers Death Note wirft der neue lange Trailer einen ersten Blick auf den Todesgott Ryuk, mit der Stimme von Willem Dafoe.

Als Light (Nat Wolff) durch Zufall das geheimnisvolle schwarze Notizbuch in die Hände fällt, stellt er schon bald fest, dass das kleine, unscheinbare Buch ihm unvorstellbare, dunkle Fähigkeit verleiht: Sämtliche Personen, dessen Namen in diesem Notizbuch notiert werden, sterben in Kürze. Überwältigt und versessen von seiner neuen Macht beginnt der junge Mann diejenigen zu töten, die in seinen Augen den Tod verdient haben. Doch schon bald kommt man ihm auf die Spur.

Der düstere Thriller Death Note ist ab dem 25. August auf Netflix abrufbar. Die Regie führt Adam Wingard (Blair Witch, You're Next), mit Nat Wolff und Lakeith Stanfield in den Hauptrollen.

Die Manga-Vorlage von Tsugumi Oba wurde bereits mehrfach verfilmt, als japanische Anime-Serie (2006-2007) und als japanische Filmreihe. Auch gibt es eine Death Note-Videospielreihe exklusiv für den Nintendo DSE.