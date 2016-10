Dein Lieblingsspiel: Landwirtschafts-Simulator - Das Phänomen Alltagssimulation

Landwirtschafts-Simulator 15 ist eine Berufssimulation die sich um den An- und Abbau von Getreide, aber auch um die Viehhaltung und die Forstwirtschaft dreht. Erstmals in der Reihe spielt nämlich auch das Holzfällen eine Rolle. Ansonsten kümmern sich Spieler um die Verwaltung und den Ausbau eines eigenen Hofes, etwa bei der Ernte können auch authentische Maschinen geführt werden. Mehr als 100 Fahrzeuge und Zubehör von 40 lizenzierten Marken wie etwa New Holland, Case IH, Deutz-Fahr, Lamborghini, Ponsse, Horsch oder Kuhn kommen zum Einsatz.