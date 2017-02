Die 5 besten Publisher-Trends - Es ist nicht immer alles schlecht

Freitag, 03. Februar 2017 um 17:38

Nachdem ich in einem früheren Video die 5 furchtbarsten Publisher-Trends vorgestellt habe, will ich der Fairness halber den Großkonzernen auch mal auf die Schulter klopfen. Und zwar wegen der im Video vorgestellten 5 Positivbeispiele für vorbildliche Publisher-Aktionen. Die sind nicht zwangsläufig Ausdruck eines Trends, aber sie zeigen doch auf angenehme Weise, dass Ubisoft, EA und Co. sich durchaus von ihrer Schokoladenseite präsentieren können.