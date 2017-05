DIe 5 besten Spiele-Intros - Video: Aller Anfang macht Spaß

Samstag, 13. Mai 2017 um 09:30

Mit das wichtigste an einem guten Videospiel ist ein gutes Videospiel-Intro, das uns sowohl mit den wichtigsten Spiel-Mechaniken vertraut macht, als auch unser Interesse derart weckt, dass wir gerne bereit sind, viele viele Stunden unserer Zeit in besagtes Spiel zu stecken. In diesem Video zeigen wir die 5 besten spielbaren Intro-Sequenzen. Während es natürlich Dutzende wirklich fantastische und erinnerungswürdige solcher gibt, so haben wir versucht, uns für 5 Favoriten zu entscheiden.

Schreibt uns eure Favoriten in die Kommentare. Vielleicht machen wir später noch ein weiteres Video mit den Favoriten aus der Community.

