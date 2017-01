Die 5 dümmsten KI-Begleiter - Video-Special: Wer solche Freunde hat...

Samstag, 21. Januar 2017 um 09:00

Was haben wir Spieler schon alles erlebt? Eins der frustrierendsten, aber auch der lustigsten Dinge in Videospielen ist es, wenn die KI einmal versagt. Und dabei gibt es diverse Spiele, in denen sie das am laufenden Band tut. In diesem Video zeigen wir die fünf Spiele mit den dümmsten KI-Begleitern. Wir beschränken uns dabei auf Spiele, die ein gewisses Grad an öffentlicher Aufmerksamkeit generieren konnten, da wir natürlich nicht jedes noch so kleine Indie-Spiel berücksichtigen können.

Außerdem wohnt dieser Liste selbstverständlich ein gewisses Maß an Subjektivität bei. Wir würden gerne wissen, was eure dümmsten KI-Erfahrungen waren. Welches Spiel fehlt eurer Meinung nach in dieser Liste? Schreibt uns in den Kommentaren. In den nächsten Wochen gibt es dann Positivbeispiele, sowohl im Bereich Begleiter, als auch im Bereich Gegner.