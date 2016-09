Die besten Blizzard-Story-Momente - Teil 2 - Die Community-Highlights aus WarCraft, StarCraft & Diablo

23.09.2016 9.455 Views 4 Kommentare 6 Gefällt mir

Über 20 Jahre Spielegeschichte und das sind die besten Story-Momente in Blizzard-Titeln nach Meinung unserer Zuschauer. Denn nachdem wir vor kurzem in einem eigenen Video unsere Highlights aus Warcraft, StarCraft, Diablo & Co gezeigt haben, haben wir unsere Zuschauer aufgerufen, ihre Favoriten zu nennen. In diesem Video sind deshalb die meistgenannten Lieblingsszenen aus Blizzard-Spielen nach Meinung der GameStar-Community zu sehen.

Mit dabei (und deshalb auch eine Spoilerwarnung für): Warcraft 3, StarCraft 2: Legacy of the Void, Diablo 3, Warcraft 3: The Frozen Throne und World of WarCraft: Legion.

Die besten Blizzard-Story-Momente - Teil 1: Die Auswahl der GameStar-Redaktion