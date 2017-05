Die schlimmste Spiele-Website der Welt - Alle hassen Brash Games

Montag, 15. Mai 2017 um 15:02

Die Autoren rebellieren, die Branche forscht nach, Youtuber stolpern über dreckige Deals: Die Gaming-Website Brash Games hatte 2017 kein gutes Jahr. Aber mal ehrlich - das hat sich Chefredakteur Paul Ryan selbst eingebrockt! Im Video zeichnen wir die Unverschämtheiten der wohl schlimmsten aktiven Spiele-Website nach.

Brash Games ist in bester Gesellschaft, was bizarre Skandalträger in der Spieleindustrie angeht: Zuvor berichteten wir schon über Streams miserabelsten Entwickler und eins der unverschämtesten Early-Access-Projekte.