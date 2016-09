Warhammer 40K: Eternal Crusade - Wenn Early Access zur Unverschämtheit wird

Warhammer 40K: Eternal Crusade ist ein Action-MMO im Warhammer-40.000-Universum von Games Workshop, in dem die Spieler als Space Marines, Chaos Space Marines, Orks oder Eldar an der Schlacht um einen umkämpften Planeten teilnehmen. Die Spieler steuern ihre Figur in 3rd-Person-Perspektive, beherrschen spektakuläre Nahkampf-Finishing-Moves und können auch die bekannten Fahrzeuge des 40K-Universums wie das Rhino-APC oder Ork-Battlewagons steuern. PvP-Gefechte und PvE-Gefechte gegen die Tyraniden laufen parallel. Die können beispielsweise eine Mine erobert haben. Wer die zurückerobert sichert seiner Fraktion Ressourcen. Spieler können sich zudem zu Squads formieren. Gestartet wird der Kampf bei den Space Marines ähnlich wie bei Planetside 2 mit einem Orbitaldrop. Das individualisierbare Stiker-Raumschiff des Spielers dient dabei als Housing-Ersatz. Toben soll die Schlacht um einen Planeten drei Monate lang.