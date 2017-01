Die Sims 4: Vampire - Gameplay-Trailer stellt das neue Addon vor

Mittwoch, 11. Januar 2017 um 10:56

Der Trailer stellt das neue Vampire-Addon für die Lebenssimulation Die Sims 4 anhand von einigen Gameplay-Szenen etwas genauer vor.

Wie es der Name bereits erahnen lässt, dreht sich in dem Erweiterungs-Pack alles um Vampire, übernatürliche Kräfte und andere mystische Dinge. So ist es beispielsweise möglich, andere Sims in Vampire zu verwandeln, verschiedene Formen anzunehmen und einiges mehr. Außerdem sammelt der Sim mit dem Einsatz der Kräfte zunehmend an Erfahrung, um weitere Kräfte aber auch Schwächen zu erhalten.

Zudem bietet das Addon zusätzliche Gestaltungsmöglichkeiten für den Editor, um den Sims beispielsweise glühende Augen und eine besonders blasse Hautfarbe zu verpassen. Das Spielgeschehen als solches ist in der neuen Spielwelt »Forgotten Hollow« angesiedelt, die mit düsteren Schauplätzen, verwelkten Büschen und Spukhäusern bestückt ist.

Der Release von Die Sims 4: Vampire ist für den 24. Januar 2017 geplant.