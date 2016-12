Die Zwerge - Warum begeistert uns Fantasy? Video-Talk mit Entwickler

Donnerstag, 01. Dezember 2016 um 15:28

Die Zwerge basiert auf einem der erfolgreichsten deutschen Fantasybücher. Aber was macht Fantasy überhaupt so erfolgreich? Warum fasziniert sie uns so sehr, und das längst nicht erst seit dem Herrn der Ringe und wohl auch noch weit über aktuelle Hits wie Game of Thrones hinaus?

Um das zu ergründen, haben wir Zwergen-Chefentwickler Jan Theysen von KING Art Games und den Youtuber Writing Bull zum Talk geladen. Sie diskutieren mit Maurice und Micha über die verschiedenen Ausprägungsarten der Fantasy, wie sie uns fesseln, unterhalten und zum Nachdenken bringen.

Übrigens: Wenn Sie selbst mal wieder Lust auf eine schöne Fantasy-Story in einem Rollenspiel haben, dann machen Sie mit Die Zwerge nichts verkehrt - wir waren im Test zu Die Zwerge von dessen Geschichte und Vertonung sehr angetan!