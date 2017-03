DiRT 4 - »Your Stage«-Modus im Trailer mit Kris Meeke und Petter Solberg vorgestellt

Mittwoch, 01. März 2017 um 15:41

Im Modus Your Stage, der in Dirt 4 sein Debüt feiert, können Spieler eigene Rennen generieren und so ganz ohne vorgegebene Strecken quasi unendlich viele Herausforderungen angehen. Im Video sprechen zweifacher FIA World Rallycross Champion Petter Solberg und der Rallye-Fahrer Kris Meeke über ihre Beteiligung an der Entwicklung von Dirt 4.

Dirt 4 erscheint im Juni 2017 für PC, Xbox One und PlayStation 4.