Disneys Die Schöne und das Biest - Film-Trailer: Emma Watson tanzt mit dem Biest

Montag, 14. November 2016 um 16:10

Im ersten Trailer zu Disneys Die Schöne und das Biest nach seinem Trickfilmklassiker hat Emma Watson (Harry Potter) als Belle keine Angst vor dem Biest (Dan Stevens).

Belle lebt mit ihrem alten Vater ein beschauliches und ruhiges Leben. Die Avancen von Schönling Gaston wehrt sie geschickt ab. Doch als ihr Vater in die Fänge eines wilden Ungeheuers gerät, setzt sie alles dran, ihn zu retten und bietet sich zum Austausch an. Im mysteriösen Schloss angekommen, erwartet sie nicht etwas Böses, sondern vielmehr ein Ort voller Magie. Belle und das Biest kommen sich mit der Zeit näher und so findet sie schon bald heraus, dass auf dem verwunschenen Schloss ein dunkler Fluch lastet, der alle verzaubert hat und das Biest früher einmal ein schöner Prinz war.

In weiteren Rollen spielen Ewan McGregor, Luke Evans, Ian McKellen und Kevin Kline mit.

Deutscher Kinostart ist am 16. März 2017.