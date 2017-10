Divided We Fall - Launch-Trailer: Echtzeit-Taktik im 2. Weltkrieg

Mittwoch, 04. Oktober 2017 um 10:32

Zum Release von Divided We Fall zeigt der Launch-Trailer die Echtzeit-Kämpfe und strategische Planung im Weltkriegs-RTS. Im Fokus von Divided We Fall der überschaubaren Echtzeit-Kämpfe stehen Teamwork, Manöver auf engem Raum und das Management kleiner Infanterie-Einheiten. Gespielt wird in schnellen 1vs1-Gefechten oder größeren Matches mit bis zu 15 Spielern und 120 Soldaten gleichzeitig.