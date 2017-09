Divinity: Original Sin 2 - Wie geht es jetzt mit der Serie weiter? - GameStar TV

Mittwoch, 27. September 2017 um 17:00

Wann kommt Divinity: Original Sin 2 auf PS4, Xbox One und vielleicht sogar Nintendo Switch. Wie geht es mit DLCs oder vielleicht sogar einer großen Erweiterung weiter und seit wann arbeitet das Team an ihrem neuen Spiel? Und wird das ein neues Divinity-Spiel oder wagen sich die Larian Studios in andere Gefilde? Diese Fragen und mehr stellen wir Larians Studiochef Swen Vincke in dieser Folge von GameStar TV.

Außerdem geht es um die verspätete deutsche Version von Original Sin 2 , über die umfrangreiche Vertonung des riesigen Rollenspiels und die Frage, ob auch dieses Spiel eine Enhanced Edition bekommen wird.

Zudem reden wir über die Kosten für das aktuelle Spiel, wann die Gewinnschwelle erreicht ist und eine klare Ansage an ihren Finanzaufseher.

