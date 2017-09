Divinity: Original Sin 2 - Unboxing: Eine geniale Collector's Edition für ein geniales Spiel

Freitag, 22. September 2017 um 16:55

Divinity: Original Sin 2 ist ein Rollenspiel-Meisterwerk geworden - soviel haben wir bereits im Test festgestellt. Aber die Entwickler machen keine halben Sachen: Selbst in die Collector's Edition ist enorm viel Liebe zum Detail geflossen! Im Unboxing packen wir die Sammlerausgabe aus und stellen alle Inhalte vor.

Neben einem hochwertigen Hintergrundgeschichten-Kompendium und einem Artbook glänzt die Collector's Edition mit einer Statue des spielbaren Untoten-Charakters Fane als Herzstück - eine der interessantesten Figuren im Spiel! Und selbst die Box an sich ist richtig clever konstruiert und kann auch nach dem Auspacken für Rollenspiel-Fans noch richtig nützlich werden.

Einziger Haken an der Sache: Die CE ist so streng limitiert, dass es sie inzwischen nicht mehr offiziell zu kaufen gibt. 1000 Exemplare waren für 170 Dollar im Larian Shop erhältlich, rund 3500 weitere gingen an Kickstarter-Backer. Aktuell könnt ihr sie aber wenn überhaupt nur noch auf Marktplätzen wie ebay aus zweiter Hand finden.