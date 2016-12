Doctor Who - Serien-Trailer: Erster Blick auf Staffel 10 mit Peter Capaldi und Pearl Mackie

Dienstag, 27. Dezember 2016 um 05:22

Der Serienhit Doctor Who ist nächstes Frühjahr mit einer neuen 10. Staffel zurück. Den Auftakt zur neuen Staffel machte bereits das diesjährige Weihnachtsspecial The Return of Doctor Mysterio mit Peter Capaldi als zwölfter Doctor und Pearl Mackie als seine neue Begleiterin Bill.

Jetzt kündigt der Teaser-Trailer die neuen Folgen an, die voraussichtlich im nächsten Frühjahr 2017 auf BBC an den Start gehen. Geplant sind 12 Episoden, bei dem Steven Moffat ein letztes Mal die Bücher dazu schreiben wird, bevor er nach sieben Jahren die langjährige Science-Fiction-Serie mit der 11. Staffel (und vielleicht sogar mit einem neuen Doctor) in neue Hände gibt.