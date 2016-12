Dota 2 - Countdown-Teaser: Die Updates bis 7.00 in Bildern

Montag, 12. Dezember 2016 um 14:59

Dota 2 erhält nach Jahren der Patch-Pflege das Update 7.00 und Valve will mit dem MOBA ein neues Kapitel aufschlagen. Der Teaser führt durch die bewegte Vergangenheit des Multiplayer-Klassikers und zeigt in ganz kurzen Schnappschüssen, was sich in den vergangenen Jahren getan hat.

Wer wissen will, was das Update 7.00 an Neuerungen bringt, schaut sich unsere News zum Thema »Dota 2 - Update 7.00« an.