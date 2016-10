Dota 2 - Trailer zu Valves zweiter Dokumentation »True Sight«

Dota 2 basiert auf der äußerst erfolgreichen Warcraft 3-Karte »Defence of the Ancients« und orientiert sich stark an seiner Vorlage. Aus der Vogelperspektive steuern wir einen Helden und kämpfen mit vier anderen Helden gegen die feindliche Mannschaft um ihre Basis zu zerstören. Im Laufe der Kämpfe sammeln wir Erfahrungspunkte und Gold, womit wir Fähigkeiten lernen und unsere Attribute verbessern können. Dota 2 basiert auf der Source-Engine und bietet einen umfassenden Replay- und Zuschauermodus. Dota-Veteranen bietet Entwickler Valve das klassische Spielprinzip in stark aufgehübschter Grafik.