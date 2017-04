Dropzone - Gameplay-Trailer zum Free2Play-Start

Freitag, 14. April 2017 um 13:15

Zum Free2Play-Start des MOBA-Strategie-Mix Dropzone zeigt der Gameplay-Trailer einige der wichtigsten Features aus dem Spiel.

Dropzone ist ein Hybrid aus Echtzeit-Strategiespiel und MOBA. Im Titel übernehmen Spieler ein Team aus drei Piloten, die in Rigs genannten Mechs Feinde bekämpfen. Die Piloten sind wie in MOBAs Charaktere mit eigenen Persönlichkeiten und Fähigkeiten, werden aber in grob fünf Klassen eingeteilt.

Die bedienen die klassischen Genre-Klischees: Tanks stecken Schaden ein, Gunner sorgen für DPS und Mechanics halten die Rigs instand. Ob die drei Mechpiloten Gruppe zusammengeführt werden oder einzeln über das Schlachtfeld laufen, ist die Entscheidung des Spielers.