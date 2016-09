Dual Universe - Preview: Dieses MMO greift nach den Sternen

29.09.2016 188 Views 0 Kommentare 0 Gefällt mir

Planetengroße Planeten, Millionen von Spielern und alle Strukturen - physisch wie gesellschaftlich - kommen aus der Community. Das ist die Vision von Dual Universe. In seinem Vorschauvideo beschreibt Sebastian, wie er das Projekt einschätzt, nachdem es ihm von Jean Christophe Baillie, dem Gründer des Entwicklers Novaquark, präsentiert wurde. Ist dieser Mann ein Spinner oder ein Visionär? Ist das Projekt zu ambitioniert? Ist es technisch überhauot möglich? All diese Fragen greift Sebastian im Video auf und am Ende wird hoffentlich seine Faszination, aber auch Skepsis vermittelt



Wer die Entwicklung von Dual Universe unterstützen will, kann das bei Kickstarter tun - noch bis zum 11. Oktober.