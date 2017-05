Emoji Movie - Trailer zur Animationskomödie stellt die Emojis vor

Mittwoch, 17. Mai 2017 um 08:30

Sony hat eine Animationskomödie Emoji über die vielen bunten Emoticons gemacht. Der erste lange Trailer stellt die einzelnen Charaktere vor, wie Crazy Happy, Jailbreak, Hi-Five und Shit Happens, und zeigt, dass man daraus durchaus eine witzige Story machen kann.

Und so liest sich die offizielle Story: In der geheimen Welt der Smartphones leben in den Messaging-Apps die Emojis in der geschäftige Stadt Textopolis und hoffen darauf, vom Handy-Besitzer ausgewählt zu werden. Jedes dieser Emoji hat nur einen Gesichtsausdruck – außer Gene, der zahlreiche Ausdrücke hat. Fest entschlossen, endlich ein ganz normaler Emoji zu werden, begibt er sich mit seinen Freunden Hi-5 und dem berüchtigten Codebrecher-Emoji Jailbreak auf ein Abenteuer quer durch alle Apps des Handys auf der Suche nach dem richtigen Code, der ihn reparieren kann. Ein wilde Fahrt durch die unterschiedlichen Welten der Apps erwartet sie. Doch dann droht eine größere Gefahr und das Schicksal aller Emojis hängt von ihnen ab, ihre Welt zu retten, bevor sie gelöscht wird.

Der Animationsspaß Emoji - Der Film kommt am 3. August 2017 in die deutschen Kinos. Regie führt Tony Leondis (Lilo & Stitch 2).