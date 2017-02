Epic Replay - Allein gegen Vier in For Honor & Koop-Trollerei in Nioh

Freitag, 24. Februar 2017 um 17:08

In Epic Replay zeigen wir euch die besten Spieleclips der Woche. Egal ob irrer Headshot, lustiger Fail oder verrückter Bug – hier gibt’s die besten Szenen aus aktuellen Spielen auf PC und Konsole.

Ihr wollt für Ruhm und Ehre euren Clip in Epic Replay sehen? Dann schickt uns doch einen Link zur Szene (am besten YouTube; direkte Datei-Uploads sind für Email unter Umständen zu groß etc.) an epicreplay@gamestar.de mit dem Spielenamen im Betreff. Bitte schickt nur Clips ein, die auch wirklich von euch stammen.

Wie gefällt euch die Sendung? Aktuell befindet sich das Format in einer Experimentierphase, also schreibt euer Feedback was wir verbessern können gerne in die Kommentare!

Originalclips in dieser Sendung:

Leprice - Witcher 3

http://plays.tv/video/5857dfe8f33423ca82/thought-im-only-witcher-in-town-

King Elmer - For Honor

http://plays.tv/video/589fbf3e7d19e677d8/alright

Junijii – For Honor

http://plays.tv/video/589d4387684aa6a84a/got-180-bow-arrowed-forhonor-wtf-bowandarrow-glitch-lol

The Black Claw – For Honor

http://plays.tv/video/589f56d4749cf11434/calculated-

Game Bred - Nioh

https://www.youtube.com/watch?v=6zoiOoMy9Gc

Andrew Peaston – Nioh

https://www.youtube.com/watch?v=fYRUC1LCZnc

Bong Solo - Nioh

https://www.youtube.com/watch?v=BFnNB2HYaIw

Stabber – Nioh

https://www.youtube.com/watch?v=SYU2000qgf0

epidemiik67 – Battlefield 1

http://plays.tv/video/589dda98bb4a6f08da/back-de-folie

Call me Blitz (Brahn) – For Honor

http://plays.tv/video/58a0331b6c4f033371/insane-for-honor-beta-1v4-clutch-clutch