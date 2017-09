Escape From Tarkov - Gameplay-Trailer zeigt wilde Schießereien der Closed Beta

Freitag, 29. September 2017 um 16:52

Ein neuer Gameplay-Trailer zeigt wilde Schießereien in der Closed Beta zum Actionspiel Escape From Tarkov von Battlestate Games. Zu den Neuerungen der Beta gehören eine überarbeitete KI, neue Waffen und Quests, die erledigt werden können.

In dem Hardcore-Survival-Shooter begeben wir uns in ultra realistische MMO-Gefechte in der fiktiven Stadt Tarkov und haben dabei nur eine Mission: Lebendig entkommen. Dazu müssen wir uns Waffen bauen, unsere Wunden versorgen und Nahrung zu uns nehmen.

Ende Juli 2017 ist die Multiplayer-Loot-Jagd von der Alpha- in die Beta-Phase gewechselt und die Closed-Beta gestartet und einen Haufen neuer Inhalte bekommen. Unter andere bietet das Spiel inzwischen eine neue Karte, neue Waffen und noch mehr Loot als

Alle weiteren Infos zum Spiel gibt es in unserem Special: Escape from Tarkov - Beta-Zugang, Steam, Systemanforderungen: Was Sie wissen müssen