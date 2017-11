Europa Universalis IV: Cradle of Civilization - Release-Trailer stellt die neuen Mechaniken der Erweiterung vor

Montag, 20. November 2017 um 13:01

Europa Universalis IV erhält mit Cradle of Civilization eine neue Erweiterung. In dieser steht der Mittlere Osten im Vordergrund. Um den Geburtsort von Weltreichen und den Friedhof von Invasoren, wie die neue Region im Trailer beschrieben wird, erfolgreich zu verwalten, stehen euch zahlreiche Neuerungen zur Verfügung.

Dazu zählen beispielsweise die neuen Regierungen des Mittleren Ostens, in denen einzelne Reiche wie Ägypten und Persien sogar einzigartige Mechaniken besitzen. Daneben stellt der Release-Trailer die Handelspolitik in den Vordergrund. Schließlich braucht es einiges an Geld, um ein Weltreich zu verwalten. Auf ihren Wegen verdienen die Händler allerdings nicht nur die wertvolle Ressource, sondern verbreiten gleichzeitig Religion in weit entfernte Staaten.

Die Erweiterung ist ab sofort verfügbar und kostet in der Basisversion 19,99 Euro.