Eve Online - The Scope: Nachrichtenvideo zur Verteidigung des Keepstars in M-OEE8

Sonntag, 11. Dezember 2016 um 00:05

CCP betreibt einen fiktiven Nachrichtensender um Eve Online namens The Scope. Zu besonderen Ereignissen, die die Geschichte des Spiels oder große Aktionen der Spieler betreffen, veröffentlichen sie regelmäßig neue Beiträge. In diesem Video berichten sie über die Schlacht vom 4. Dezember 2016 in M-OEE8 und die Verteidigunsvorbereitungen für den Kampf um den Keepstar am 10. Dezember.