Event[0] - Launch-Trailer: Können wir eine KI überreden?

15.09.2016 1.361 Views 5 Kommentare 2 Gefällt mir

Der Launch-Trailer zu Event[0] zeigt uns nicht nur viele Gameplay-Szenen aus dem First-Person-Weltraumspiel, das Video fasst auch zusammen, worum es eigentlich geht. Wir sind auf einem verlassenen Raumschiff und wollen auf die Erde zurzück. Der einzige Weg: Wir müssen mit dem Bordcomputer verhandeln, damit er uns zurück bringt.

Dazu kann man über eine freie Texteingabe mit der KI kommunizieren, ähnlich der 80er-Jahre-Textadventures, die über Text-Parser funktionierten. Man kann also eingeben, was man will und der Computer reagiert dann darauf - zumindest in einem gewissen Rahmen.

Außerdem kann man sich auf dem Schiff frei bewegen, wie wir im Trailer sehen.

Event[0] gibt es seit dem 14.9. für PC zum Download über Steam und GoG.com.