Exanima - Die physikbasierten Schwertkämpfe im Trailer

Das Rollenspiel Exanima ist der Auftakt zu dem deutlich umfangreicheren Titel Suis Generis. Beide teilen sich die Fantasywelt und grundlegende Spielmechaniken wie etwa das physikbasierte Kampfsystem, Exanima kommt allerdings ohne eine Open-World aus und siedelt sich vornehmlich in Dungeons an. Die Handlung beginnt 20 Jahre vor dem Geschehen von Suis Generis. Dabei setzt Exanima auch auf Roguelike-Elemente und bietet eine Arena, in der Spieler ihre Fähigkeiten an Wellen von Gegnern testen können. Der Held wird aus der isometrischen Perspektive gesteuert.