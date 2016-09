FIFA 17 Demo - Niedrige und ultra Grafik-Details im Vergleich

27.09.2016 0 Views 0 Kommentare 0 Gefällt mir

Wir vergleichen die Grafik der FIFA 17 Demo auf dem PC mit niedrigen und ultra Grafik-Details. Eine Übersicht über die Grafik-Optionen gibt es am Ende des Videos. Mit FIFA 17 findet die Frostbite Engine Einzug in die FIFA-Serie, die die ältere Ignite Engine auf PC, PS4 und Xbox One ablöst . Einige Features fehlen in der Demo, so kann man etwa nicht bei Regen spielen. Einen Vergleich davon reichen wir mit Erscheinen der Retail-Versionen nach. Wir haben zudem einige Spieler miteinander verglichen, Cristiano Ronaldo und Thomas Müller. Von den drei Stadien der Demo zeigen wir zwei, das Centurylink Field, Heimat der Sounders FC und der Seattle Seahawks, sowie das Stamfort Bridge Stadion, Heimat des FC Chelsea. Im Video zeigen wir die Mannschaften FC Bayern München - Real Madrid - Sounders FC und Manchester United. Im Video haben wir einen One GameStar-PC Ultra mit einer GeForce GTX 980 Ti benutzt. Hier geht es zu Candyland auf YouTube, Facebook und Twitter.