Final Fantasy 14 - Teaser-Trailer zur zweiten Erweiterung Stormblood

Für das Online-Rollenspiel Final Fantasy 14 von Square Enix gibt es bald eine neue Erweiterung namens Stormblood. Darin kämpfen wir um das Schicksal der Stadt »Ala Mhigo«. Diese liegt in der Wüste und hat gerade zwei Jahrzehnte der Besetzung durch das »Garlian Imperium« hinter sich. Neben der neuen Region und den darin verborgenen Herausforderungen sollen aber auch neue Spielsysteme in Square Enix Online-Rollenspiel kommen.

So wird die Maximalstufe auf 70 angehoben und die einzelnen Klassen des Spiels sollen in Zukunft Skills untereinander teilen können. Vom Content her soll Stormblood nicht kleiner als die vorige Erweiterung Heavensward ausfallen. Diese war übrigens schon ordentlich groß, es sollte also nicht an Inhalten mangeln. Stormblood erscheint im Sommer 2017, ein genaueres Erscheinungsdatum ist bislang noch nicht bekannt.