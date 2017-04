Frostpunk - Brutaler Rendertrailer zeigt tödliche Eiszeit

Dienstag, 11. April 2017 um 16:52

Frostpunk ist das nächste Spiel der Macher von This War of Mine, dem Survival-Antikriegsspiel. In Frostpunk geht es nicht minder hart zu, allerdings ist die Geschichte fiktionaler: In der Endzeit ist die Welt zugefroren und es gibt nur noch eine Stadt. Und der Spieler ist der Bürgermeister, es handelt sich um einen Aufbautitel.

Anders als andere Aufbau-Simulation geht es natürlich weniger um schöne Städte, sondern ums nackte Überleben der letzten Erdbevölkerung. Frostpunk vermischt - der Name sagt es - Endzeit mit Steampunk-Elementen.