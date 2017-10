Future Man - Trailer zur Gamer Comedy-Serie mit Josh Hutcherson

Freitag, 06. Oktober 2017 um 10:00

Im Trailer zur neuen Science-Fiction Comedy-Serie Future Man wird Josh Hutcherson (Tribute von Panem) unerwartet zum Held. Die neue Comedy-Serie versteht sich als Hommage auf Film-Klassiker, wie Starfight oder Zurück in die Zukunft aus den 1980er Jahren.

Als Josh Futterman führt er ein unaufgeregtes Leben. Er wohnt noch zu Hause und verdient sich als Hausmeister seinen Unterhalt - doch nachts taucht er ein in die aufregende Welt von Computerspielen. Dort wird er zum wahren Held und kann endlich das ausleben, was er sich schon immer gewünscht hat.

Eines Nachts tauchen plötzlich zwei Zeitreisende bei ihm auf und wollen ihn für einen Spezial-Auftrag einspannen: Denn wie sich herausstellt, war Joshs letztes Actionspiel ein Rekrutierungs-Tool, mit dem sie nach einem geeigneten Retter ihrer Welt gesucht haben. Josh soll einen verrückten Wissenschaftler bei seinem Vorhaben aufhalten. Er lässt sich auf das ungewöhnliche Abenteuer ein und wird endlich zum echten Held.

Die neue Serie Future Man stammt von den Sausage Party-Machern Kyle Hunter und Ariel Shaffir, sowie Seth Rogen und Evan Goldberg (Superbad). In weiteren Rollen spielen Keith David und Eliza Coupe mit.

Die erste Staffel mit 13 Folgen geht am 14. November auf dem Streaming-Dienst Hulu an den Start. Wann und wo die neue Serie auch in Deutschland gezeigt wird, steht noch aus.