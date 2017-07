Game of Thrones - Dragonstone: Die Highlights der ersten Episode von Staffel 7 (Video)

Montag, 17. Juli 2017 um 14:03

Endlich geht es weiter! Maurice sitzt wegen Staffel 7 von Game of Thrones schon seit Wochen auf glühenden Kohlen. Im Video spricht er mit Sebastian von IGN.de über die erste Folge "Dragonstone". Was waren die besten Momente, gab es auch Enttäuschungen - und was verheißt der Auftakt für den Rest der Staffel? Spoiler lassen sich dabei nicht vermeiden, schauen Sie also nicht weiter, wenn Sie die Folge noch nicht gesehen haben!

Wir beleuchten alle wichtigen Handlungsstränge und analysieren die wichtigsten Details: Von Cersei und Jaime in Königsmund über Jon und Sansa in Winterfell bis hin zur Invasion von Daenerys.

