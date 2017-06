Gamescom 2017 - Danke, Merkel! – Meinungsvideo zur Messeeröffnung durch die Kanzlerin

Donnerstag, 22. Juni 2017 um 16:59

Normalerweise nutzen Politiker im Wahlkampf Videospiele als »Killerspiel«-Prügelknaben. Damit ist jetzt offenbar Schluss, Bundeskanzlerin Merkel eröffnet die Gamescom 2017, und das im Bundestags-Wahljahr 2017. Markus fragt sich in diesem Meinungsvideo, ob hinter der Aktion vielleicht mehr steckt, als Wahlkampfkalkül und Stimmenfang bei jungen Wählern. Und ob es nicht sogar egal ist, wenn es so wäre.

Schließlich ist die Eröffnung durch die Kanzlerin vor allem auch ein Signal. An die Spielerschaft und die gesamte Spieleindustrie genau so wie an die Politik und – wenn man so will – an die ganze Gesellschaft.

Immerhin wird die Ehre der Messeeröffnung sonst nur Veranstaltungen wie der IAA in Frankfurt oder der Cebit in Hannover zu Teil. Mit ihrem Besuch stellt die Kanzlerin die Spiele sozusagen auf eine Stufe mit der Autoindustrie und der IT-Branche – ein gutes Zeichen.