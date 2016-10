GameStar-Stream zu Civilization 6 - Civilization 6 am 22.10. live auf Twitch

18.10.2016 155 Views 6 Kommentare 0 Gefällt mir

Am 22. Oktober von 14 Uhr bis 20 Uhr spielen wir Civilization 6 im Live-Stream auf unserem Twitch-Kanal GameStarDE! Mit dabei sind unser Civ-Experte Michael Graf und der Youtuber Daniel »Writing Bull« Blum sowie die Community-Experten Timo »Piruparka« Schwabe, seines Zeiches Moderator auf Civforum.de, und Jan »Zak0r« Meschank, der als Moderator im Community-Forum von Writing Bull aktiv ist. Der Kollege Maurice Weber schaut bestimmt auch mal rein.

Unser Civ-6-Stream ist ein Double Feature, wir wollen nämlich gleichzeitig an zwei Rechnern spielen – zwar nicht im Multiplayer-Modus, aber dennoch gegeneinander. Und dabei könnt ihr uns helfen: Zum Beginn des Streams sammeln wir Vorschläge für fiese »Missionen«, die sich die Teams gegenseitig reinwürgen können. Zum Beispiel »Greife den nächsten Gegner an, dem du begegnest« oder »Brich die Produktion deiner Hauptstadt ab und baue stattdessen einen Scout«. Der Clou: Die Spieler, deren Vorschläge im Stream drankommen, gewinnen jeweils einen Preis! Nämlich ein Civilization-6-Fanpaket mit dem Spiel, einem Sextanten, einem Kompass und einem Schlüsselanhänger.

Natürlich wollen wir im Stream alle Fragen beantworten, die euch zu Civilization 6 auf der Seele liegen. Und Zwischendurch gibt's vier Talkrunden zu diesen Themen:

16:00 - 16:15 - Faszination Civilization: Was wir an Civilization lieben

17:00 - 17:15 - Die Comic-Kontroverse: Was halten wir vom neuen Grafikstil?

18:00 - 18:15 - Civilization: Geht das auch in Echtzeit?

19:00 - 19:15 - So muss es jetzt weitergehen: Wie Firaxis Civ 6 ausbauen könnte

Wir freuen uns auf euch - am 20. Oktober von 14 bis 20 Uhr bei GameStarDE auf Twitch!

Full Disclosure: Wir produzieren diesen Stream in Zusammenarbeit mit 2K Games, die uns jedoch keinerlei inhaltliche Vorgaben machen. Vielmehr berichten wir über Civilization 6, weil wir das Strategiespiel für ein spannendes Thema halten. Micha, Writing Bull sowie ihre Mitstreiter werden frei von der Leber weg darüber plaudern - und auch kritisieren, was sie für kritikwürdig halten.