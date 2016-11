Ghost in the Shell - Film-Trailer: Scarlett Johansson wird zum Cyborg

Montag, 14. November 2016 um 09:40

Der erste Trailer zur Manga-Verfilmung Ghost in the Shell zeigt in vielen spektakulären Szenen Scarlett Johansson als Cyborg im Kampf gegen einen gefährlichen Gegner.

Darin stellt sie Major Motoko Kusanagi dar, eine Cyborg-Agentin der Spezialeinheit Sektion 9 im Kampf gegen Kriminelle und Extremisten in der Zukunft. Doch dann wird sie mit einem Gegenspieler konfrontiert, der es sich zum Ziel macht, die fortgeschrittenen Cyber-Technologien des Konzerns Hanka Robotics zu vernichten.



Unter der Regie von Rupert Sanders (Snow White and the Huntsman) ist neben Scarlett Johansson der Japaner Takeshi Kitano als Daisuke Aramaki, Juliette Binoche (Der englische Patient) als Dr. Ouelet, Michael Pitt (Hannibal) als Kuze, Pilou Asbaek (Lucy) als Batou sowie Kaori Momoi (Die Geisha) dabei.



Ghost in the Shell kommt am 30. März 2017 in die deutschen Kinos.