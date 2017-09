Ghost Recon: Wildlands - Ankündigungstrailer zur Open Beta für den PvP-Modus Ghost War

Montag, 18. September 2017 um 09:58

Der neue PvP-Modus Ghost War für Ghost Recon: Wildlands startet vom 21. bis zum 25. September in die Open Beta. Die kann man auf PC, PS4 und Xbox One herunterladen und spielen, ohne das Hauptspiel zu besitzen.

Der Preload startet am 19. September. Im PvP-Modus treten vier gegen vier Spieler an, sechs der 12 unterschiedlichen Klassen samt Eigenschaften und Waffen stehen bereits in der Beta zur Verfügung, ebenso fünf der acht neuen Karten.

Ghost War erscheint noch im Herbst als kostenloses Update für das Hauptspiel.