Gigantic - Kung-Frosch: Kampfkünstler Wu im Video-Spotlight

Dienstag, 31. Januar 2017 um 14:07

Das neue Helden-Spotlight des MOBA-Shooters Gigantic zeigt Wu, den Meister der Kampfkünste. Der agile Frosch beherrscht Martial Arts und Zunge gleichermaßen und wirbelt blitzschnell zwischen seinen Feinden herum.

Schlaghagel lässt Nahkampfhiebe auf den Gegner prasseln und funktioniert als Kombo-Fähigkeit im Zusammenspiel mit seinen anderen Fertigkeiten. Mit dem Spritz-Kick katapultiert er sich in die Luft und schlägt mit Wucht am Ziel auf. Der Tornado der Schmerzen, auch Krachende Wellen genannt, richtet heftigen Schaden und unterbricht obendrein Feinde, während Zungenschlag Ziele zu Wu heranzieht. Sein Fokusangriff, Taifunwut, prügelt Gegner in die Luft und macht Wu dank verbessertem Schaden und Rüstung für einige Sekunden enorm gefährlich.

Die Beta des Free2Play-MOBA-Shooters Gigantic läuft seit dem 8. Dezember auf Xbox One und Windows 10 und bietet plattformübergreifende Schlachten, bei denen zwei Teams darum kämpfen, den feindlichen Wächter, eine gewaltige Kreatur, zu besiegen.

