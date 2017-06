Gigantic - Trailer zum Open-Beta-Start

Freitag, 23. Juni 2017 um 16:27

Der MOBA-Shooter Gigantic ercheint am 20. Juli für PC und Xbox One. Schon jetzt kann man ihn aber in der Open Beta ausprobieren. Wie die Multiplayer-Gefechte aussehen, zeigt der neue Trailer zum Beta-Start.

Bereits Ende letzten Jahres fand eine Open Beta für das Free2Play-Spiel statt - spielerisch orientiert man sich an MOBAs wie Heroes of the Storm und kombiniert sie mit flotten Shooter-Elementen wie beim Hero-Shooter Overwatch. An dieser Kombination probiert sich auch Paladins, während Battleborn schon daran gescheitert ist. Bleibt abzuwarten, auf welcher Stufe der Erfolgsskala sich Gigantic einordnet, Johannes zeigt sich in seiner Kolumne dem Konzept gegenüber noch skeptisch.