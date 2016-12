Gigantic - Trailer zum Open-Beta-Start: riesige Guardians & flotte Helden-Kämpfe

Freitag, 09. Dezember 2016 um 11:32

Am 8. Dezember ist die Open Beta des Free2Play-MOBA-Shooters Gigantic gestartet. Spieler auf Xbox One und PC mit Windows 10 können sich das Spiel ab sofort im Windows Store herunterladen und sich plattformübergreifend in die Schlacht stürzen.

Auf Arc, der eigenen Plattform des Entwicklers Perfect Worlds, wird die Open-Beta-Phase von Gigantic erst im Januar 2017 beginnen, das gleiche gilt auch für die PS4.

Das Grundprinzip von Gigantic ist schnell erklärt: Zwei Teams mit jeweils fünf Helden treten gegeneinander an, um den Guardian, das schon erwähnte Riesenvieh, des Gegners zu zerstören. Das geht allerdings nur dann, wenn der eigene Wächter ihm gerade einen Schlag verpasst und ihn somit verwundbar gemacht hat.

Diese Attacke müssen wir jedoch selbst durch unsere Aktionen auf dem Schlachtfeld auslösen. Die passiven Giganten regen sich nämlich erst, wenn wir Kontrollpunkte einnehmen und Feinde ausschalten. Allzu defensiv können wir also nicht bleiben, sonst geben wir die Initiative aus der Hand.

Die Charaktere, mit denen wir dabei in den Kampf ziehen, teilen sich grob in drei Klassen auf: Assassinen, Tanks und Unterstützer – soweit, so genre-üblich. Tanks halten viel aus und ziehen das Feuer auf sich, Assassinen schalten Gegner aus und Unterstützer kümmern sich um das Überleben des Teams.

Wer schon in der Beta vollen Zugriff auf alle Helden haben will, kann sich den allerdings auch für 39,99€ mit dem Gründerpaket im Windows Store erkaufen, das auch Skins, ein Profilbild und vier zukünftige Helden enthält, die zum jeweiligen Release dem Spiel-Account hinzugefügt werden.

