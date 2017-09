Grim Dawn: Ashes of Malmouth - Addon-Trailer zeigt neue Gebiete, Klassen, Bosse

Dienstag, 19. September 2017 um 13:16

Das Action-RPG Grim Dawn erhält noch im Oktober eine Erweiterung in Form von Ashes of Malmouth. Sie führt die Story mit zwei weiteren Kapiteln fort. Der Trailer zeigt kurze Einblicke in die frischen Gebiete und stellt außerdem die zwei Klassen der Erweiterung vor: Den Inquisitor, der mit Fernkampfwaffen und mächtigen Relikten kämpft, und den Nekromanten. Der ruft, wie könnte es anders sein, Knochen und Skelettschergen aus dem Boden in die Schlacht.

