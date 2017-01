GTA 5 Mythen & Geheimnisse - Video-Special: Wer ist der Infinity-Killer?

Montag, 23. Januar 2017 um 18:02

Grand Theft Auto 5 ist ein Spiel voller verrückter Mythen und Geheimnisse. Einige davon entdecken nur die aufmerksamsten Spieler, weil sie das Finden von klitzekleinen Hinweisen an vielen verschiedenen Orten voraussetzen. Jeden Montag berichtet Redakteur Julius Busch ab jetzt Kurioses aus Rockstars Open-World-Dauerbrenner. In diesem Video begeben wir uns auf die Suche nach dem sogenannten Infinity-Killer, einem Serien-Mörder, der vor vielen Jahren in San Andreas sein Unwesen getrieben haben soll.

Auch wenn der vermeintliche Schuldige geschnappt wurde, wurden die Leichen seiner Opfer niemals gefunden. In einer spannenden Schnitzeljagd suchen wir nach den Opfern und machen dabei eine beeindruckende Entdeckung? Was, wenn der Verurteilte gar nicht der echte Infinity Killer war? Weilt der Schuldige vielleicht sogar noch unter uns? Julius stellt eine verrückte Theorie auf.

Dieses Video ist in Zusammenarbeit mit unserem Partner-Kanal DraculTV entstanden.