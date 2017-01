Halo Wars Definitive Edition - Minimale und maximale Details im Grafik-Vergleich

Dienstag, 17. Januar 2017 um 10:00

Wir vergleichen die Grafik des Halo Wars Definitive Edition Remasters mit minimanel und maximalen Details auf dem PC. Das Spiel lief im Video in 4K Auflösung.

Die Halo Wars Definitive Edition ist Teil der Halo Wars 2 Ultimate Edition und bringt den Xbox 360 Titel mit verbesserten Grafik-Details wie Texturen, Texturfilterung, Effekte, Schatten und mehr auf Xbox One und PC – auf dem PC gibt es zudem 4K-Unterstützung. Außerdem sind alle DLCs enthalten. Als Play Anywhere Titel ist die Halo Wars Definitive Edition mit nur einem Code sowohl für die Xbox One als auch für PCs mit Windows 10 verfügbar.

Vorbesteller der Halo Wars 2 Ultimate Edition können die Halo Wars Definitive Edition seit dem 20. Dezember 2016 spielen. Das Video gibt es in 4K UHD bei Candyland auf YouTube. Hier geht es zu Candyland auf YouTube, Facebook und Twitter.