Hearthstone: Big Priest - Bühne Frei für Barnes und Co

Freitag, 22. September 2017 um 17:00

Hearthstone hat den letzten Card-Nerf hinter sich. Davon zeigt sich der Priester im Allgemeinen recht unbeeindruckt. Obwohl eher der Highlander-Priest in der Meta stattfindet, hat es Clape der Big Priest angetan. In 2 Matches versucht er sich an einem Krieger und einem Schamanen. Hier sein Deck:

1 x Stille

1 x Heilige Pein

2 x Schrumpftrank

2 x Trank des Wahnsinns

2 x Schattenvisionen

2 x Schattenwort: Schmerz

2 x Schattenwort: Tod

1 x Barnes

2 x Ewige Knechtschaft

1 x Großer Heiltrank

1 x Massenbannug

2 x Schattenwort: Schrecken

2 x Drachenfeuertrank

2 x Schattenessenz

1 x In Bernstein gefangen

1 x Schattenhäscher Anduin

1 x Der Lichkönig

2 x Obsidianstatue

1 x Ysera

1 x Y'Shaarj, Unbändige Wut



Der Ausgang der zweiten Partie ist etwas unglücklich, trotzdem wollten wir das Match zeigen.

Viel Spaß beim Ausprobieren!